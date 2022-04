Muzeum w Głogowie przygotowuje się na Noc Muzeów 2022. Co będzie się działo?

Przez dwa lata z rzędu głogowskie muzeum rezygnowało z organizacji Europejskiej Nocy Muzeów. Powodem tego były obostrzenia związane z koronawirusem. Wreszcie jednak majowa impreza wraca do kulturalnego kalendarza Głogowa. Już 14 maja Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprosi głogowian na zwiedzanie obiektu - do późnej nocy. Tego dnia muzeum będzie bowiem otwarte od godz. 16 do 1 w nocy.