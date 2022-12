Muzeum w Głogowie dostosowuje się do osób niepełnosprawnych. Kolejne ułatwienia w zamku

W ostatnich dniach w głogowskim zamku, gdzie mieście się Muzeum Archeologiczno-Historyczne, zainstalowane zostały tzw. tytflomapy, które ułatwią zwiedzanie zabytku osobom niewidomym oraz słabowidzącym.

– Tytflomapa to nic innego jak mapa, którą można czytać za pomocą zmysłu dotyku. W przypadku MAH są to przestrzenne plany wszystkich muzealnych kondygnacji, do których dostęp mają zwiedzający. Opisują one rozkład pomieszczeń, to gdzie znajdują się schody lub inne elementy mogące utrudniać poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym – wyjaśniają pracownicy muzeum.