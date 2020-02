Msze święte w Głogowie. Godziny mszy świętych w kościołach w Głogowie. LISTA

Parafia pw. św Klemensa

dni powszednie - 6.30, 7.30, 18.30 dodatkowo 15 (w piątki)

niedziele i święta - 6.30, 8, 9.30, 11 (z udziałem dzieci), 12.30, 16.00 (od września do czerwca), 18, 20 (w lipcu i sierpniu)

Parafa pw. św Mikołaja:

dni powszednie – 7, 9, 18 (w sobotę nie ma Mszy św. o godz. 9), czerwiec -sierpień - 7, 18.

niedziele i święta - 6.30, 8, 9.30, 11, 12.30, 16, 18. W okresie letnim (czerwiec – sierpień) 6.30, 8, 9.30, 11, 12.30, 18, 20.

Parafia NMP Królowej Polski

dni powszednie - 7, 9, 18.30, w adwencie Msze św. roratnie: od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 (nie ma mszy o 7)

niedziele i święta – 7.30, 9.30, 11 (z udziałem dzieci), 12.30, 16 (od września do maja), 18.30, 21 (od czerwca do sierpnia).