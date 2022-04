Motokrew 2022 w Głogowie. Akcja klubu motocyklowego Gremium MC Radicals na marinie. Zdjęcia

Na głogowskiej marinie trwa akcja Motokrew 2022 (9.04). Zlot pełen atrakcji, ale przede wszystkim ze zbiórką krwi w specjalnym autobusie odbywa się od 2010 roku z roczną przerwą z powodu pandemii.

- Każdy, kto odda dziś krew bierze udział w losowaniu ciekawych nagród. Dodatkowo każdy otrzyma podwójny bilet na mecz piłkarski Chrobrego Głogów i 10-dniowy voucher do Fitareny - mówi Marcin Pelc z głogowskiego klubu motocyklowego Gremium MC Radicals. - Motokrew to ogólnopolska akcja motocyklistów z hasłem „warto pomagać”, do której włączył się nasz klub.