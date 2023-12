Młodzieżowy radni z Głogowa włączają się do zbiórki dla Liwii. Przygotowali wypieki

W sobotę na głogowskim rynku odbędzie się koncert charytatywny "Kolędy dla Liwii", podczas którego głogowscy przedsiębiorcy wykonywać będą kolędy, a do puszek będą zbierane pieniądze na leczenie chorej dziewczynki. Do akcji włącza się też Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa, która niedawno rozpoczęła swoją drugą kadencję.

– Zapraszamy Was do uczestnictwa w kolędowaniu dla Liwii. MRMG przygotowała dla Was wypieki, z których dochód zostanie przekazany na pomoc dziewczynce. Będziemy na Was czekać na Rynku – informują młodzieżowi radni.