Młodzież z głogowskiego zakładu poprawczego przygotowała grilla i rzeźbę na WOŚP [ZDJĘCIA]

Wychowankowie zakładu pracowali nad tym zadaniem od września. Wraz ze swoimi wychowawcami postanowili wystawić dzieł ich pracy na aukcji internetowej wierząc, że w ten sposób mają one szanse dotrzeć do większej ilości osób. Co za tym idzie, uzyskać większą kwotę na wsparcie WOŚP. Już teraz grill uzyskał cenę ponad 660 złotych, a aukcja trwa do końca stycznia.

Do tego dochodzi koszt transportu, choć jeśli grill zakupi ktoś z Głogowa lub najbliższych okolic, możliwy jest bezpośredni odbiór lub dostawa z ZP.

Metalowy grill oraz ogrodowa rzeźba psa powstały w ramach zajęć praktycznych, które organizowane są w warsztatach przy zakładzie.

Aukcja grilla TUTAJ

Aukcja rzeźby ogrodowej TUTAJ