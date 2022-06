Młodzież Chrobrego Głogów awansowała do Centralnej Ligi Juniorów U-17

Ten sezon naprawdę jest dla Chrobrego Głogów historyczny. Pierwsza drużyna otarła się o Ekstraklasę, rezerwy awansowały do 3. Ligi, a U-15 wywalczyło awans do Centralnej Ligi Juniorów. Z takiego samego sukcesu cieszą się teraz również młodzi zawodnicy Chrobrego z grupy U-17, która także w kolejnym sezonie zagra w CLJ. Awans dała im wygrana w emocjonującym meczu z młodym Stilonem Gorzów.

Dwa mecze pełne emocji

Głogowianie walczyli o awans w dwumeczu. Pierwszy z nich wcale nie zaczął się najlepiej dla Pomarańczowo-Czarnych, bo już po kwadransie przegrywali 0:2. Pokazali jednak sportowego ducha i nie poddali się. Zdołali doprowadzić do 2:2. Co ciekawe drugie spotkanie... miało niemal identyczny przebieg. To znów Stilon wyszedł na prowadzenie a Chrobry musiał nadrabiać. A do remisu doprowadził dopiero w doliczonym czasie gry, gdy już wydawało się, że Stilon wywalczy awans.