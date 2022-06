Młodzi lekkoatleci z Głogowa z sukcesami w Świdnicy. Pojadą na ogólnopolskie zawody

W ostatni weekend w Świdnicy odbyły się wojewódzkie mistrzostwa ogólnopolskiego programu „Lekkoatletyka dla Każdego". Była to jednocześnie eliminacja do ogólnopolskich zawodów w Sieradzu. Rywalizacja odbywała się w grupach 10 i 11 - latków, 12 i 13- latków oraz do lat 15.

Nie brakowało tam silnej reprezentacji z Głogowa. Młodzi mieszkańcy naszego miasta wywalczyli w sumie 11 medali.

Złote medale w swoich kategoriach przywieźli: Blanka Skiba w biegu na 60 m – 8,57 s, w biegach płotkarskich Adam Szyrner na 300 m – 42,86 s i Oskar Sawicki na 100 m, srebrne medale również na płotkach wywalczyli: Maja Grudzień na 80 m – 13,77 s i Julia Czupryńska na 300 m – 48,13 s, w skokach srebrne krążki „wyskakali”: wzwyż Laura Rachwał - 120 cm i Tymek Poprawski - 135 cm, , w dal Julia Czupryńska – 5,17 m , złoto Filip Lange -5,38 m w dal i brązowy w pchnięciu kulą, „srebrny” w biegu na 60 m był Bartek Lange.