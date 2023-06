Młoda polkowiczanka potrzebuje pomocy. Matka dwójki dzieci choruje na endometriozę i zbiera pieniądze na operację

I tak może się stać, ale pod warunkiem, że podda się poważnej operacji. Ma ona polegać na wycięciu guza oraz wszelkich zmian z marginesem zdrowych tkanek, wycięciu części spojenia łonowego, rekonstrukcji powłok za pomocą implantu siatkowego.

- W wyniku zabiegu stracę większość mięśni brzucha. Operacja może odbyć się 30 sierpnia tego roku i została wyceniona na 45 000 zł nie wliczając w to dojazdów, kosztów badań, rehabilitacji po operacji, dietetyka oraz innych konsultacji. Jest to spora kwota, którą muszę zebrać w tak krótkim czasie dlatego też zwracam się do Was o pomoc – napisała mieszkanka Polkowic. - Jestem mamą dwójki dzieci a ta choroba wyłączyła mnie z normalnego funkcjonowania.