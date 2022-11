Młoda kobieta ugodziła nożem mężczyznę. Mieszkaniec Cebra koło Głogowa trafił do szpitala

Całe zdarzenie miało miejsce we wsi Ceber w gminie Kotla. W poniedziałek, 21 listopada pomiędzy 22-latką a starszym o sześć lat mężczyzną miało dojść do kłótni. Wówczas kobieta chwyciła nóż i dźgnęła go w brzuch.

Tego samego dnia ranny trafił do głogowskiego szpitala na oddział chirurgiczny. Rana jednak nie była groźna, więc pacjent nie był operowany.

– Stan mężczyzny lekarze określili jako stabilny. Po dobie obserwacji pacjent został wypisany z naszego szpitala – wyjaśnia Ewa Todorow, rzeczniczka Głogowskiego Szpitala Powiatowego.

Po całym zdarzeniu sprawczyni zajścia została zatrzymana w policyjnym areszcie. Śledczy wyjaśniają okoliczności sprawy.