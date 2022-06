Mistrzyni świata z Głogowa już w domu. Martyna Kierczyńska z historycznym sukcesem

Po stoczeniu czterech ciężkich walk i zdobyciu tytułu Mistrzyni Świata w Muaythay Martyna Kierczyńska z Legionu Głogów jest pierwszą Polką, która jednocześnie w tym samym czasie trzyma ten tytuł razem z tytułem Mistrzyni Świata w K1. Jednocześnie jest drugą Polką w historii, która złoto na MŚ w Muaythai.

– Pierwszy raz startowałam w dywizji seniorskiej w Muaythai, jeśli chodzi o starty międzynarodowe. Był to także mój międzynarodowy debiut w niższej kategorii wagowej - 54 kilogramy. Towarzyszył mi spory stres, ale i mnóstwo ekscytacji, jechałam do Abu Dhabi zmotywowana i gotowa przywieźć do Polski upragnione złoto – wspomina Martyna Kierczyńska.