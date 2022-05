Mistrzowie Handlu: Po tani sprzęt do sklepu w Kamionej pod Głogowem jeżdżą ludzie z całego regionu

Teraz sklep jest po rozbudowie, a przed nim kolejna. Cieszy się bowiem dużym zainteresowaniem klientów. A to ze względu na bogaty asortyment i bardzo niskie ceny.

Sklep "Artykuły nowe i używane" to stosunkowo nowe miejsce na handlowej mapie powiatu głogowskiego. Działa zaledwie od wiosny ubiegłego roku. Choć mieści się w niewielkiej Kamionej (gmina Żukowice), to na brak klientów nie narzeka. Można tam kupić praktycznie wszystko po bardzo niskich cenach.

Skąd tak niskie ceny?

Tajemnica sukcesu sklepu tkwi w cenach i źródle pochodzenia towaru. Do sklepu trafiają towary, którym na przykład brakuje kartonów, mają uszkodzone opakowanie, brakuje kilku śrubek lub są lekko porysowane. Jak zapewnia pani Małgorzata wszystkie są jednak w pełni sprawne, a jedyne na co wpływają wspomniane braki to dużo niższa cena.