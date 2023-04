Mistrz Polski w Głogowie. SPR Chrobry Głogów zmierzy się z Industrią Kielce

W sobotę, 15 kwietnia, w Głogowie rozegrany zostanie kolejny mecz w ramach rozgrywek PGNiG Superligi, w którym SPR Chrobry Głogów zmierzy się z Industrią Kielce. Głogowianie są rozpędzeni po serii efektownych zwycięstw, jednak zdecydowanie nie są faworytami tego spotkania. Industria, wielokrotny i obecny mistrz Polski, to rywal najwyższego kalibru. Co prawda kielczanie nie stoją obecnie na pierwszym miejscu tabeli, bo o trzy punkty wyprzedza ich Orlen Wisła Płock, ale nie zmienia to faktu, że są arcygroźnym rywalem. Pewne jest to, że czeka nas bardzo emocjonujące spotkanie.

Sobotni mecz zaplanowano na godz. 18 i odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Głogowie. Ostatni Chrobry zmierzył się z ekipą z Kielc na wyjeździe, przegrywając spotkanie. Jak będzie wyglądał mecz rewanżowy?

