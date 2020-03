Mistrz deskorolki z Głogowa. Poznajcie Jakuba Piejko. ZDJĘCIA, FILM

- Spodobało mi się to, tym bardziej, że nigdy nie ciągnęło mnie do sportów drużynowych. Tutaj nie muszę liczyć na nikogo innego. Wszystko zależy ode mnie i moich umiejętności - przyznaje Kuba.

- Nie ruszałem na jakieś duże imprezy, bo zawsze zjadał mnie stres i bałem się, że nic mi nie wyjdzie. Jak już się jednak przełamywałem i ruszałem na lokalne zawody, to udawało mi się nawet wygrywać. W Lesznie brałem udział w otwarciu największej skateplazy w Europie, gdzie zjechało ponad 150 skaterów z całej Europy. Zająłem wtedy 7. miejsce, co było sporym sukcesem - wspomina Jakub.

- Choć czasem ją denerwuje, gdy jeżdżę na desce zbyt często. Czasem miewam tak, że potrafię wyjść z domu późnym wieczorem, bo dawno nie jeździłem i mam po prostu potrzebę pojeżdżenia po Głogowie. Ale chyba już się do tego przyzwyczaiła, mówię jej zawsze, że widziały gały, co brały - opowiada ze śmiechem Jakub.

Jazda na deskorolce jest dosyć kontuzjogenna. Trochę zajęło Jakubowi nauczenie się tego... jak odpowiednio się przewracać.

- Miałem skręcone obie kostki i to po kilka razy. Złamałem też nadgarstki. Ale to najpoważniejsze kontuzje, jakie mi się trafiały. Mam też trochę blizn, bo jednak ucząc się trochę się poprzewracało. Chociaż jestem chyba ewenementem, bo moi znajomi takich blizn nie mają. Chociaż ja miałem nieco inny styl jazdy, lubię duże przeszkody i poręcze - mówi.

Jeździ na desce, gra na gitarze. Co jeszcze?

Inną jego pasją jest muzyka. Jakub chodził nawet do szkoły muzycznej, choć jak przyznaje, nie było to czego oczekiwał. Nastawiony bardziej na rockowy styl, skupił się na szlifowaniu swoich umiejętności we własnym zakresie. W najbliższym czasie zamierza również zająć się kitesurfingiem. Będzie to robił nad jeziorem Bukówka wraz z Jerzym Chojnackim, o którym pisaliśmy w numerze z 14 lutego.