Mikołaje na rowerach rozwieźli paczki dzieciom i seniorom. To już 7. taka akcja w Głogowie. Zdjęcia/Film

W niedzielę, 5 grudnia o godzinie 11 z głogowskiego Rynku, blisko stu mikołajów na rowerach wyjechało w miasto, by dostarczyć około 40 świątecznych paczek dla dzieci i seniorów. Do odwiedzenia mieli 13 adresów w różnych częściach Głogowa a do pokonania około 20 kilometrów.

- W paczkach dla dzieci są przede wszystkim słodycze, a dla seniorów żywność długoterminowa -

mówi Krzysztof Wilczyński, współorganizator akcji. - Paczki to zasługa kilku lokalnych firm i społeczności miasta, ponieważ robiliśmy zbiórkę na pomagam.pl. Zebraliśmy fajną kwotę, dlatego myślę, że wszyscy będą zadowoleni z prezentów.

Zobacz film: