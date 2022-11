Mija sześć lat od tragedii w ZG Rudna, największej katastrofy górniczej w KGHM. Życie straciłó ośmiu górników

Kwiaty przy tablicy ofiar wypadków w KGHM

29 listopada stał się Dniem Pamięci Ofiar Wypadków w Pracy w KGHM. Został on oficjalnie ustanowiony w pierwszą rocznicę wypadku w Zakładach Górniczych Rudna.

Jutro, czyli w 6. rocznicę tragedii, pod pamiątkową tablicą przy siedzibie KGHM w Lubinie zostaną złożone kwiaty. We wtorkowe południe zrobią to przedstawiciele Zarządu, Oddziałów KGHM, Spółek Grupy Kapitałowej, organizacji związkowych.

Hołd ofiarom wypadków w KGHM mogą zostawiać też rodziny i znajomi tragicznie zmarłych pracowników KGHM. Będzie to można zrobić w godz. 8-18.