Mieszkanka Sławy straciła 44 tysiące złotych przez kryptowalutowego oszusta

Sprawą obecnie zajmują się policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie. Przypominają, by z ogromną ostrożnością podchodzić do wszelkich takich „okazji" na szybki zarobek. Zwłaszcza, gdy ktoś wymaga od nas przelewów pieniędzy lub instalacji jakiegoś oprogramowania.

– Przypominamy, by zachować szczególną ostrożność podczas inwestowania pieniędzy – szczególnie w kryptowaluty. Nie pierwszy już raz okazało się bowiem, że szybki zysk, to tylko zachęta do dalszego inwestowania. Zazwyczaj w każdym przypadku tego typu oszustwa sytuacja wygląda bardzo podobnie. By nie narazić się na straty, policjanci przestrzegają, by już przed pierwszym przelewem dobrze sprawdzić, czy giełda, na której chcemy inwestować, w ogóle istnieje i nie kierować się emocjami przy inwestowaniu własnych pieniędzy – dodaje Maja Piwowarska.