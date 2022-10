Mieszkaniec Sławy wystawił w sieci kradzione rzeczy i wpadł w ręce policji

Do Komendy Powiatowej Policji we Wschowie zgłosił się 59 – letni mieszkaniec tego miasta z informacją, że od lipca do października 2022 roku nieznany sprawca włamał się do jego piwnicy i ukradł wartościowe przedmioty. Straty wyceniono na 2500 złotych.

Wschowscy kryminalni działania sprawdzili m.in. wszystkie okoliczne lombardy. Monitorowano też strony internetowe z ofertami kupna - sprzedaży. W tym samym czasie pokrzywdzony również szukał swoich przedmiotów w sieci. I miał nosa!

- 59 – latek rozpoznał na jeden z aukcji swoje wkrętarki, pistolety do masy lakierniczej i powiadomił o tym policję -informuje nadkomisarz Maja Piwowarska, oficer prasowy KPP Wschowa.

Tego samego dnia podjęte czynności przez mundurowych pozwoliły na odnalezienie na terenie Sławy przedmiotów pochodzących z tego włamania. Mężczyzna zaskoczony był wizytą mundurowych i do końca okłamywał policjantów, chcąc tym samym uniknąć kary.

W wyniku przeszukania wynajmowanego przez niego garażu odnaleźli większość skradzionych przedmiotów pochodzących z tego włamania.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił po policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.