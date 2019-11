Mieszkańcy Serbów wypowiedzieli się na temat budowy obwodnicy Głogowa

Mieszkańcy, którzy wzięli udział w pierwszym spotkaniu, nie byli zgodni co do wariantu obwodnicy. Sołtys Serbów optował za najnowszym południowym wariantem, z mostem w okolicy Widziszowa. Twierdził, że wieś rozbudowuje się na północ, a po południowej stronie są tereny zalewowe, więc można je przeznaczyć pod budowę. Z kolei przeciwni tej opcji byli mieszkańcy sąsiednich Kluczy, a najbardziej działkowicze, przez które ma przebiegać trasa wraz z węzłem rozjazdowym Serby. Za północnym wariantem, opowiedział się też wójt sąsiedniej gminy Kotla Łukasz Horbatowski. Uważa on, że takie rozwiązanie rozwiąże problem zakorkowane bardzo często drogi Głogów – Sława.

Jednak już na spotkaniu rozwiano nadzieję na wydłużenie obwodnicy za Wilków. Nie ma takiej możliwości, ponieważ każdy wariant został konkretnie ustalony i wyznaczony.Każda zmiana to dodatkowe pieniądze , ale nowe koncepcje i wydłużenie czasu. Przedstawiciel firmy przygotowującej dokumentację wyjaśnił, że spotkanie ma na celu raczej wskazanie na przykład ewentualnych dojazdów, lub ich potrzeby wybudowania, ale na pewno nie ingerencji w przesuwanie którejkolwiek z opcji, o co najczęściej wnioskowali mieszkańcy.

Na przygotowanie kompletnej dokumentacji (STEŚ), firma projektowa z Gdańska ma czas do końca września przyszłego roku. Termin ten został wydłużony o rok ze względu na nowy, czwarty wariant obwodnicy (południowy). Tyle właśnie czasu zajmuje przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej.

Ostateczny wariant przebiegu obwodnicy Głogowa wybierze komisja oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przy centrali GDDKiA w Warszawie. Ma to się stać pod koniec przyszłego roku.

Według wstępnych założeń oddanie do użytku obwodnicy Głogowa planowane jest na ok. 2027 rok.

Przypomnijmy: Obecnie brane są pod uwagę cztery warianty obwodnicy. Ich długości są różne i wahają się w przedziale ok. 18-21 km.

Każda z północnych tras rozpoczyna się na DK 12 w rejonie wsi Dankowice, a kończy na DK 12 między Serbami a Wilkowem. Ich przebieg różni się długością trasy, ale wszystkie trzy przewidują budowę drugiego mostu na Odrze w tym samym miejscu, czyli w pobliżu dawnego Rapocina. Każda z nich od zachodu mija Serby i za tą miejscowością łączy się z DK 12.

Najnowszy czwarty, południowy wariant to obwodnica, która miałaby swój początek na S3, na węźle Głogów Południe, a potem byłaby drogą równoległą do „jerzmanówki”. Wariant ten prowadzi obwodnicę między osiedlem Piastów Śląskich, a Szczyglicami i dalej obok Krzepowa. Most na Odrze miałby stanąć za Widziszowem.