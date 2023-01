Mieszkańcy Pęcławia doczekali się wreszcie chodnika w stronę sklepu

Jeszcze przed końcem 2022 roku gmina zakończyła ważną dla mieszkańców inwestycję. To nowy chodnik w stronę sklepu Dino w Pęcławiu. Poprawi on między innymi bezpieczeństwo pieszych, którzy robiąc zakupy w sklepie musieli wcześniej chodzić do niego skrajem drogi.

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Zygmunt Jaremowicz z Głogowa.

W ramach tego zadania przeprowadzono również remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w Pęcławiu, od posesji nr 1C do 7.

Wartość zadania opiewa na kwotę 729 889,68 zł brutto.