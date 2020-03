Mieszkańcy opuścili te domy lata temu. Żukowice na zdjęciach. GALERIA

W niemal opustoszałej miejscowości znajduje się również urząd gminy, poczta i schronisko dla bezdomnych. A raz w tygodniu, w starym kościele odprawiana jest msza dla mieszkańców Żukowic i pobliskiej Kamionej. Odwiedziliśmy kilka opuszczonych przez mieszkańców budynków, które znajdują się na prywatnym terenie dzierżawionym przez sołtysa miejscowości. Jak przyznaje sołtys, czasem miejsce to jeszcze odwiedzają byli mieszkańcy, którzy chcą powspominać stare dzieje. – Ale trzeba pamiętać, że to nie jest niczyje. Nie można tu od tak wchodzić, wyłamywać drzwi i zabierać rzeczy ze środka. A niestety, wandali nie brakuje – zaznacza sołtys, który czuwa, żeby do środka nie wchodziły nieodpowiednie osoby. Niestety, walka z wandalami nie jest łatwa. Nie przeszkadzają im nawet zabite deskami okna. Żukowice opustoszały ze względu na sąsiedztwo huty. Wiele domów znajdujących się w tej miejscowości zostało już zburzonych. Zobacz też: Opuszczona jednostka wojskowa pod Głogowem

Fot. K.Chudzik/M. Piszlewicz