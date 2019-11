Mieszkańcy odpytali prezydenta i komendanta. Mówili m.in. o ciszy nocnej na starówce i parkingach

Spotkanie przeznaczone było dla mieszkańców Starego Miasta oraz osiedla śródmieście. Przy okazji w jego ramach odbyła się też debata z policją, w której udział wziął m.in. komendant powiatowy głogowskiej policji Mariusz Bużdygan. Mieszkańcy Głogowa mogli zadawać pytania zarówno komendantowi jak i prezydentowi. A samych pytań nie brakowało.

Mieszkańcy Starego Miasta poruszyli kwestię znajdujących się tam lokali. Jeden z zabierających głos powiedział, że miasto powinno zrobić coś aby po godz. 22 cisza nocna była respektowana.

– Prawo jest wszędzie takie samo, cisza nocna panuje tak samo na Koperniku jak i na Starym Mieście – mówił.

Jednym z powracających tematów była również problematyka braku miejsc parkingowych na Starym Mieście oraz ogólnych problemów komunikacyjnych.

– Nie mam nic przeciw zamykaniu rynku dla ruchu samochodowego. To jest bardzo dobry pomysł. Ale dlaczego nie poczekano z zamknięciem jego części do czasu zakończenia remontu ulicy Długiej? Teraz przez to zamknięcie i trwający remont wyjechanie ze starówki jest mocno utrudnione – mówiła jedna z mieszkanek.