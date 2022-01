Mieszkańcy Głogowa na zdjęciach z 1996 roku. Zobacz archiwalne zdjęcia sprzed lat Kacper Chudzik

Zapraszamy Was na kolejną podróż w czasie. Ponownie sięgamy do archiwum zdjęciowego Tygodnika Głogowskiego, by pokazać mieszkańców Głogowa i ich życie sprzed lat. Tym razem zapraszamy do roku 1996. Znajdziecie tu zarówno tych rozpoznawalnych, jak i tych mniej znanych głogowian. I to z różnych wydarzeń. Zawodów sportowych, studniówek, przysięgi wojskowej... Autorem większości fotografii jest Dariusz Mikołajewicz.