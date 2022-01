Mieszkańcy Droglowic w gminie Pęcław doczekają się kanalizacji

Dziś, 5 stycznia wójt gminy Pęcław Artur Jurkowski podpisał umowę na wykonanie zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Droglowice".

Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlanym "BODEX" J.K. Bordulak. Sp. J.

Kwota zadania to 5 498 000,00 brutto, a termin realizacji wyznaczono do 31 listopada 2023 r.

- Droglowice będą trzecią wsią skanalizowaną wsią w gminie, po Pęcławiu i Białołęce - mówi wójt Artur Jurkowski dodając, że w powiecie głogowskim to pierwsza inwestycja ze środków pochodzących z programu „Polski ład". - Projektujemy obecnie remont starej sieci w Leszkowicach, która tranzytem zostanie podpięta do Pęcławia. Po drodze docelowo przyłączymy do niej kolejne wsie - Piersną, Wietszyce i Wierzchownię.