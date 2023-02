Mieszkańcy Bytnika koło Głogowa chcą powrotu do starej nazwy wsi - Bytomin. Bo jest ładniejsza

Bytnik to wieś w gminie Głogów, w której jak grzyby po deszczu rosną nowe domy. Powstają jednorodzinne, ale najwięcej stawa ich developer, który wykupił sporo ziemi.

We wsi nie ma sklepu, kościoła, a jedyny autobus zajeżdża tylko po dzieci do szkoły. Kiedyś był to mały przysiółek Przedmościa, ale blisko 30 lat jest oddzielną wsią, która teraz liczy blisko 200 mieszkańców.

Historię wsi zna doskonale sołtys wsi Irena Dera, która od urodzenia, z małą przerwą w niej mieszka. Gdy pierwszy raz wybrano ją na sołtysa, wieś liczyła 17 domów.