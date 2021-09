Mieszkająca pod Paryżem głogowianka bohaterką znanego programu „Jestem z Polski”. Nie przegapcie emisji!

Paulina Hnatyszyn to energiczna, piękna głogowianka, która na swoje miejsce do życia wybrała Francję. Mieszka tam już ponad 20 lat, a o tym, jak wyglądały jej początki w obcym kraju i co robi dzisiaj, opowiada w znanym i lubianym programie „Jestem z Polski” (emisja w piątek, 17 września na TVN Style o godz. 22.25).

- Cieszę się, że mogłam pokazać to, co znam i kocham - przyznała. - I chyba się podoba, ponieważ po zwiastunie, który zamieściłam w mediach społecznościowych, otrzymałam wiele fantastycznych komentarzy i gratulacji.

Pani Paulina przyznaje, że udział w programie to czysty przypadek. Namówiona przez koleżankę nagrała krótki filmik o Paryżu i wysłała go do programu w ostatnim dniu castingu. Kilka dni później producenci już się z nią umawiali na nagranie.