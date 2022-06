Michał Poprawski z I LO w Głogowie od września będzie się uczył w hrabstwie Dorset w Anglii

- Gdy pierwszy raz usłyszałem o organizacji i złożyłem aplikację do szkół międzynarodowych, nie przeszedłem nawet pierwszego etapu, ale z nowymi doświadczeniami spróbowałem raz jeszcze w równoległym programie do szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii. Tym razem jakimś cudem się udało – opowiada Michał.

Organizacja United World Colleges (Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata) funduje co roku stypendia zdolnej młodzieży. Szkoły te otwierają drogę młodym ludziom do międzynarodowej edukacji w duchu tolerancji, ochrony praw człowieka i aktywności społecznej.

Warto próbować, bo zawsze jest jakaś szansa

Jak mówi głogowski licealista, rekrutacja była dosyć skomplikowana. Pierwszy etap polegał na wypełnieniu aplikacji online. Musiał opisać zainteresowania, osiągnięcia i motywację do rozwoju. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 60 osób. Po indywidualnych rozmowach z komisją wybrano 30 osób mogących wziąć udział w trzecim etapie, który również polegał na rozmowach z komisją. Tym razem osobami, które zadawały pytania byli dyrektorzy szkół, do których mieli trafić potencjalni kandydaci.