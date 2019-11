Miasto wyda mniej na dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Dlaczego?

Zmiana dotacji wynika z urealnienia liczby dzieci, faktycznie uczęszczających do placówki od nowego naboru. W planach na rok 2018 przedszkola większość placówek niepublicznych przeszacowało liczbę chętnych, którzy dzieci do placówki. Stąd też potrzeba zmniejszenia dotacji, aby dostosować ją do faktycznej liczby przedszkolaków.

Wpływ na mniejszą ilość dzieci w większości placówek niepublicznych mogło mieć m.in. otwarcie nowej placówki publicznej - nr 15.