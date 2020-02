Miasta partnerskie - Głogów i Kamieniec Podolski będą się wymieniać artystami

- Zaczęliśmy się też porozumiewać na polu kulturalnym. Udało mi się nawiązać kontakty, które z pewnością zaowocują wymianą między naszymi miastami - mówi Bartłomiej Adamczak. - Zostałem tam przyjęty między innymi przez dyrektora departamentu do spraw kultury i turystyki, który jest zainteresowany naszą współpracą. Rozmawiałem również z dyrektorem ich domu kultury oraz dyrektorem szkoły artystycznej. Będąc wielokrotnie w Kamieńcu miałem okazję się przekonać, że to miasto bardzo utalentowanych ludzi. Działa ma wiele zespołów i i różnych przedsięwzięć artystycznych na wysokim poziomie. Poza tym, sam Kamieniec jest organizatorem wielkich imprez, nawet o międzynarodowym charakterze.

Planowana współpraca to pokłosie niedawanej, kilkudniowej wizyty dyrektora naszego ośrodka, Bartłomieja Adamczaka w tym mieście. Pojechał tam razem z nauczycielską delegacją, która pod koniec stycznia uczestniczyła w konferencji organizowanej wspólnie przez głogowski Zespół Szkół Politechnicznych i miejscową szkołą. Współpraca między Głogowem a Kamieńcem Podolskim na Ukrainie trwa od kilkunastu lat. Do tej pory odbywała się m.in. na płaszczyźnie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i oczywiście edukacji.

Dyrektor przyznał, że ukraińskie miasto jest również fajnym polem do pokazania głogowskiej twórczości artystycznej. A my też mamy się czym pochwalić.

Domawianie szczegółów wymiany kulturalnej trwa. Obie strony tworzą obecnie listy tematów i obszarów, na których im najbardziej zależy. Głogów jest zainteresowany zapraszaniem zespołów tanecznych i muzycznych, które mogą się zaprezentować na miejskich imprezach. Z kolei na Ukrainie warto pokazać choćby nasze powiatowe zespoły folklorystyczne, ale też grupy teatralne, taneczne i wokalne.

Co ważne, zasadą takich wymian jest przyjęcie gości na koszt gospodarza.