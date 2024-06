Matka dwójki maltretowanych dzieci z Przemkowa jest na wolności. Sąd ją wypuścił, ale prokurator się z tym nie zgadza

Prokurator: Istnieje obawa matactwa

- Prokuratura nadal uważa, że istnieje obawa matactwa ze strony podejrzanej. Istnieje obawa matactwa, ukrycia się przed grożącą wysoką surową karą – wyjaśnia Liliana Łukasiewicz , rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy. - W związku z tym zostało złożone zażalenie do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Legnicy.

Jeden z pobitych chłopców zmarł w szpitalu

Przypomnijmy. 34-letni Monika M. i jej 40-letni partner Marcin G. zostali zatrzymani na początku marca tego roku pod zarzutem znęcania się nad swoimi synami – 2-letnim i jego 11-tygodniowym wówczas bratem.

Rodzice usłyszeli zarzuty znęcania się nad dziećmi, ale nie przyznali się do winy. Na wniosek prokuratury zostali zatrzymani na trzy miesiące.

Niemowlę w bardzo ciężkim stanie trafiło do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy zmarło 20 maja w szpitalu. Śledczy wciąż czekają na opinię biegłego z wykonanej sekcji zwłok dziecka, między innymi na to, jaki był mechanizm powstawania obrażeń. Wiadomo, że chłopczyk miał m.in. liczne obrażenia na główce, zrośnięte żebro, co świadczyło o tym, że wcześniej było ono złamane.