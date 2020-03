Martyna Rokaszewicz sceny się nie boi. Ale powrót do rodzinnego miasta przyniósł tremę

WolfGang prezentuje publiczności własne aranżacje znanych utworów, ale przygotowuje również własne piosenki. Autorką części ich tekstów jest właśnie głogowianka. Z czego czerpie inspiracje?

- Zabrzmi to banalnie, ale nic nie poradzę na to, że to prawda - inspirację czerpię z życia. Jest tyle rzeczy, które prowokują proces twórczy. To, co nam się przytrafia. Ludzie, których spotykamy na naszej drodze. Uczucia, które z różnych przyczyn nie mogłyby ujrzeć światła dziennego inaczej niż w formie piosenki - mówi. - Pisanie tekstów to nic innego jak łapanie myśli i emocji w zdania, które razem zabrzmią. Nie ma jednego przepisu na tworzenie utworów w WolfGangu, przebiega to naprawdę różnorodnie. Czasem pracujemy nad piosenkami w duetach, innym razem całą watahą. Wybieramy różne tryby pracy w zależności od tego, która przyniesie materiał na piosenkę i jak wiele „wie na jej temat”. Taką naszą niepisaną zasadą jest to, że decydujący głos należy zawsze do tej z nas, która przynosi. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że nie jestem jedyną autorką tekstów w tym zespole.