Martyna Kierczyńska została zawodową mistrzynią Polski!

Kolejny tytuł dla Martyny w tym roku

W tym roku Martyna zdobyła wiele tytułów. Należą do nich: Mistrzostwo Świata Muaythai, Mistrzostwo Europy K1, Mistrzostwo Polski Muaythai, K1, K1 pro-am. Pod koniec sezonu utalentowana wojowniczka dołożyła do tego kolejny tytuł - tym razem zawodowe. Podczas zaciętego pojedynku wywalczyła zawodowe Mistrzostwo Polski Muaythai - w kategorii do 57 kg.

Nie ma się co dziwić, że po takich intensywnych startach Martyna potrzebuje odpoczynku i czasu na regenerację. Na ringu zobaczymy ją ponownie dopiero w przyszłym roku. A ten zapowiada się ciekawie, bo kilkanaście dni temu nasza mistrzyni ogłosiła koniec startów w zawodach amatorskich. Przed Martyną więc już tylko walki zawodowe. Przede wszystkim szykuje się na World Combat Games 2023, czyli Olimpiadę Sportów Walki organizowaną w Arabii Saudyjskiej. Martyna będzie tam reprezentować Polskę w Muaythai, w kategorii seniorek do 54 kg.