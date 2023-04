Marina - Fortepiano Family nad Odrą w Głogowie otworzyła drzwi po zimowej przerwie. Co można tam zjeść?

W niedzielę, 16 kwietnia, po zimowej przerwie otwarto Marinę – Fortepiano Family. Trzeba jednak jeszcze poczekać kilka dni na to, by bar był czynny codziennie. Jeśli pozwoli pogoda, ma to nastąpić jeszcze w kwietniu.

W marinie można zjeść dobrą rybę z frytkami, zupę rybną i dania z krewetkami na wiele sposobów. Do wyboru jest też kilka rodzajów pizzy.

Z kolei na deser Marina -Fortepiano Family serwuje m.in. gofry z różnymi dodatkami i smaczną kawę, a także napoje. Pierwszego dnia otwarcia po zimowej przerwie klientów nie brakowało.