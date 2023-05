Marina - Fortepiano Family nad Odrą to jedno z ulubionych miejsc spotkań głogowian. Co można tam zjeść?

W marinie można zjeść dobrą rybę z frytkami, zupę rybną i dania z krewetkami na wiele sposobów. Do wyboru jest też kilka rodzajów pizzy. Z kolei na deser Marina -Fortepiano Family serwuje m.in. gofry z różnymi dodatkami i smaczną kawę, a także napoje. Pierwszego dnia otwarcia po zimowej przerwie klientów nie brakowało.

Szykuje się piękny, słoneczny majowy weekend. Głogowianie, którzy nie mają planów na wyjazd z miasta, mogą się wybrać na spacer nad Odrę do Mariny – Fortepiano Family. Po zimowej przerwie bar działa od połowy kwietnia.

Co zjeść w Marinie - Fortepiano Family? Ceny

gofry

od 9 do 18 zł

kawa

espresso – 7 zł

czarna/biała – 9/10 zł

capuccino – 10 zł

Marina to miejsce, które w sezonie odwiedza kilka tysięcy osób tygodniowo. W weekendy trudno znaleźć wolne miejsce, choć teren wokół pomieści około kilkaset osób.

Przy nabrzeżu cumuje statek turystyczny Laguna. W tym sezonie przypłynie do Głogowa już w poniedziałek, 17 kwietnia i zostanie do majowego weekendu.