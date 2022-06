Marek Gołębiewski nowym trenerem Chrobrego Głogów

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Chrobrym Głogów poznaliśmy nowego trenera głogowskiej drużyny, który zastąpi Ivana Djurdjevicia po jego odejściu do Śląska Wrocław. Nowym szkoleniowcem Pomarańczowo-Czarnych został Marek Gołębiewski, który opuścił Legię II Warszawa.

– Dziękuję za ciepłe przywitanie i szansę w głogowskim klubie, za to, że będę mógł prowadzić tak dobrą drużynę. Na wstępie chcę docenić pracę ustępującego trenera i jego sztabu, to jak bardzo Chrobry się rozwinął. Miałem przez ostatnie dni okazję zobaczyć z bliska, jak to wszystko jest tu dobrze zorganizowane – mówi Marek Gołębiowski.