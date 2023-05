Marcin Tomasz z Głogowa został wicemistrzem Europy w karate Kyokushin

Mistrzostwa Europy w Karate Kyokushin rozgrywane były w ostatni weekend. Wśród uczestników tych zawodów znalazł się Marcin Tomasz, sensei Akademii Karate Głogów, która wprowadza osoby w różnym wieku w tajniki tej sztuki walki. W trakcie mistrzostw Starego Kontynentu do walki stanęli reprezentanci 26 krajów, w sumie około 750 zawodników. Rywalizacja była więc zacięta.

Głogowianin wywalczył drugie miejsce i przywiózł ze sobą do domu srebrny medal.

– Trenuję od ponad 30 lat, przygodę z karate rozpoczynałem u sensei Edwarda Kozdry. Czy karate to sposób na życie? To świetna odskocznia od codzienności czy stresów. Trening nie tylko pomaga ciału czy usuwa stres. Zajęcia odbywają się w Dojo, którym panują zasady etykiety i Kodeksu Bushido, którego istotą jest szacunek. I tu, tak naprawdę leży wyjątkowość sztuk walki, ponieważ one wymagają od ćwiczących poszanowania i implikowania w swoje życie uniwersalnych wartości takich jak szacunek dla starszych, wyzbycia się gwałtowności czy panowania nad sobą. Jest to miejsce które łączy różnych ludzi – mówi Marcin Tomasz.