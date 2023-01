Marcin Ragan z Grodźca Małego został odznaczony przez krwiodawstwo. Głogów ma wielu takich dawców krwi

Głogowska stacja krwi ma szczęście do dawców

Odznaczenie zostało wręczone 27 stycznia tego roku w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu.

Marcin Ragan nie ukrywa, że to dla niego ważna sprawa, ale najważniejsze jest to, że jego krew uratowała niejedno ludzkie życie.