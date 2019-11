Marcin Fryczyński jest poszukwiany przez policję. Wydano za nim list gończy

Komenda Powiatowa Policji w Głogowie na podstawie Listu Gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Żaganiu, w sprawie PR Ds. 2490/2019, prowadzi poszukiwania Marcina Fryczyńskiego w związku z postanowieniem o tymczasowym aresztowaniu.

Marcin FRYCZYŃSKI

ur. 05.12.1976 r.

s. Zygmunta i Józefy

Ostatni adres zamieszkania: Głogów, ul. Gwiaździsta 46/3

Poszukiwany w celu tymczasowego aresztowania w związku z popełnieniem przestępstwa z art. 209 § 1a KK (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego).

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu osoby poszukiwanej, do zawiadomienia o tym fakcie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie pod numerami telefonów:

76 7277283, 76 7277271 (w godz. 07.30-15.30) całodobowo numer alarmowy Policji 112 lub 76 7277200, lub najbliższą jednostkę policji.

Za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 kk). Policja zapewnia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej.