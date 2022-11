Mamy to! Martyna Kierczyńska z Legionu Głogów Mistrzynią Europy K1!

Martyna Kierczyńska z Legionu Głogów została mistrzynią Europy w K1. Dziś (18.11) na zawodach w Turcji 20-latka pokonała Turczynkę. Walka odbyła się po godz. 14 polskiego czasu w piątek, 11 listopada.

- Walka była bardzo trudna bo pomimo tego, że Martyna robiła, trafiała znacznie częściej to nie było odwzorowania tego na tablicy punktowej. Martynka do samego końca trzymała bardzo wysokie tempo pojedynku i w końcu udało się nawet doprowadzić Turczynkę do liczenia - napisał tuż po walce trener Maciej Domińczak.