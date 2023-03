Mały Oluś z Mieszkowa potrzebuje medycznego sprzętu. KGW Gaworzyce szykuje kiermasz ciast. Można też dołączyć do zbiórki

Koło Gospodyń Wiejskich z Gaworzyc szykuje się do kolejnej akcji charytatywnej. Będzie to kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przeznaczony na rzecz 5-letniego Olusia z Mieszkowa, który od urodzenia zmaga się z napadami padaczkowymi. Dziecko nadal nie siedzi, nie chodzi i nie mówi, a rodzice robią wszystko, by je rehabilitować. Konieczny jest zakup urządzenia o nazwie innowalk.

KGW zaprasza na kiermasz ciast, który odbędzie się 16 kwietnia przed kościołem Gaworzycach po każdej mszy świętej. Chętni, którzy chcą dołączyć do akcji mogą upiec ciasto i dostarczyć je do 15 kwietnia do siedziby KGW (ul. Okrężna 85) w godz, 15-17.