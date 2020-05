Mały lisek utknął w wyrzuconym w lesie słoiku. Mało brakowało, by się udusił

Podczas biegania w lesie koło Wierzbnicy w gminie Bytom Odrzański, młoda kobieta natrafiła na małego lisa, który włożył głowę do słoika. Zwierzę było już zmęczone i niewiele brakowało, by się udusiło.

Oto, jak opisała zdarzenie z poniedziałku, 25 maja.

„Bieganie.. przypadkowy czas, przypadkowa trasa, bo chciałam sprawdzić gdzie wybiegnę jeśli skręcę teraz w lewo a potem w prawo..zupełnie przypadkiem zaczął padać deszcz i musiałam się co chwile zatrzymywać pod drzewami. (...) Ruszyłam i zobaczyłam śmieci, po prostu śmieci.. i kiedy się przyjrzałam, 2 metry obok zobaczyłam to, co wy na tym zdjęciu"