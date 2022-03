Majówka na sportowo w Grębocicach. Zapraszają na Bieg o Puchar Wójta

Do majówki został jeszcze blisko miesiąc, jednak już teraz wiemy co będzie się w jej trakcie działo w Grębocicach. Już po raz siódmy zorganizowany zostanie tam Bieg o Puchar Wójta Gminy Grębocice. Razem z gminą imprezę organizuje Jerzy Górski, który wspólnie z wójtem Romanem Jabłońskim zaprosił do udziału wszystkich chętnych.

– Bieg planowany jest na 3 maja i przed rozpoczęciem głównego, mamy też zawody w różnych kategoriach dla dzieci – mówi Jerzy Górski.

Biegi dla dzieci ruszą o godz. 10.40, natomiast bieg główny planowany jest na godz. 12. Zapisywać można się online, a koszt udziału to 50 złotych. W dniu zawodów, jeśli będą jeszcze miejsca, opłata wzrasta do 55 zł. Połowa dochodów trafi na cele charytatywne.

– W tym roku wspieramy Fundację Hospicjum Głogowskie – mówi wójt Roman Jabłoński. – Po ostatnich latach, w czasie których wielu z nas siedziało w domach, chcemy znów zaprosić do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu i promować zdrowy tryb życia.

Bieg główny planowany jest na trasie mającej 5 kilometrów.