Majówka na pływalni w Głogowie. W jakich godzinach będzie czynny kompleks?

Jak informuje Chrobry Głogów S.A. w okresie od 1 do 3 maja Pływalnia Chrobry oraz Strefa Saun otwarte będą tak, jak w weekendy. Oznacza to, że popływać będziemy mogli w tych dniach od godz. 9 do godz. 2030.

– Ostatnie wejście do hali basenowej o godzinie 19:30 – informuje głogowska spółka.

Warto też wiedzieć, jak w tym czasie czynne będzie Centrum Rehabilitacji. 1 oraz 3 maja nie będzie można skorzystać z jego usług, natomiast 2 maja otwarte będzie w godzinach od 7 do 14.30.

W dni weekendowe bilet normalny na pływalnię kosztuje: 16 zł (60 minut), 26 zł (120 minut) oraz 32 zł (180 minut). Dodatkowy czas to 30 groszy za minutę. Bilety ulgowe analogicznie kosztują wtedy: 12 zł, 19 zł, 25 zł.