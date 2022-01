Maja i Nadia z Legionu Głogów walczą o wyjazd na mistrzostwa Europy. Ale brakuje pieniędzy

W lutym w Stambule odbędą się Mistrzostwach Europy Muaythai IFMA. Kwalifikację do rywalizacji w nich wywalczyły dwie młode zawodniczki z Głogowa. To 15-letnia Maja Mołodecka oraz 12-letnia Nadia Moździoch. Obie trenują w Legionie Głogów. Udział w mistrzostwach Europy stoi jednak pod znakiem zapytania ze względu na finanse.

Takie zbiórki uruchomiono na portalu Zrzutka.pl. Osobno dla Mai oraz osobno dla Nadii. Każda z nich potrzebuje po 5000 złotych, aby sfinansować wyjazd do Stambułu i udział w walkach o tytuły najlepszych zawodniczek starego kontynentu.

– Jest to jedno z wielu marzeń sportowych do spełnienia, dlatego piszemy prośbę o pomoc w zebraniu funduszy. Liczy się każda złotówka, która przybliży ją do celu czyli upragnionych mistrzostw Europy. Za każdą pomoc z góry dziękujemy – pisze w opisie zbiórki Krzysztof Mołodecki, ojciec Mai.