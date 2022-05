Magiczne, krwawe zaćmienie „Kwiatowego Księżyca" 16 maja 2022 uchwycone koło Kożuchowa

Głogów: Mija 12 lat lat od wielkiej, majowej powodzi. Tak ludzie bronili wałów w mieście i powiecie

Mija 12 lat, gdy w połowie maja 2010 roku uderzyła powódź. Wtedy to przez rzeki przeszła pierwsza fala. Druga fala przyszła w czerwcu. Co prawda nie doszło do...