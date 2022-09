Magazyny GDDKiA wypełnione solą. Zarządca dróg zapewnia, że zimą jej nie zabraknie

W obliczu pojawiających się informacji o niedoborach soli i potencjalnie alarmującej sytuacji z tym związanej, GDDKiA informuje, że solą drogową zapełnione jest ok. 75 proc. całkowitej pojemności magazynowej. To stanowi ponad 100 proc. zużycia soli w porównaniu do poprzedniego sezonu zimowego 2021/2022, a także średniego jej zużycia na sezon w ostatnim dziesięcioleciu!