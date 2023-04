LSSE zaprosiła młodzież z Głogowa do muzeum. Spotkanie z Tomaszem Łysiakiem w zamku

Młodzi głogowianie mieli okazję zobaczyć wspomniany film i sami przekonać się, co mieli do powiedzenia bohaterowie tamtych dramatycznych wydarzeń.

– To nie tyle ja, tylko Ci weterani mówią dzisiaj do głogowskiej młodzieży. Ja jedynie jestem narzędziem, trzymałem mikrofon, zadawałem pytania. Ale między właśnie innymi po to, aby tamto pokolenie mogło powiedzieć dwa słowa do tego nowego pokolenia. To jest bezcenne – dodał reżyser.