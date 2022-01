LSSE obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Z okazji jubileuszu powołała własną fundację

W tym roku przypada 25-lecie działalności Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. A to dobra okazja nie tylko do podsumowań, ale wzmocnienia działań prowadzonych dla lokalnej społeczności.

– Jubileusz to nie tylko okazja, do podsumowań czy świętowania, ale też zobowiązanie do jeszcze większej wrażliwości i wsparcia społeczności lokalnej. Dzięki Fundacji LSSE, pole do działania będzie możliwe na szerszą skalę. Nieustannie patrzymy w przyszłość i chcemy pozostawić po sobie jak najwięcej wartościowych inicjatyw. Cieszę się, że w Radzie Fundacji są osoby z regionu, które mają ogromną wiedzę i szerokie podejście do wielu tematów. W naszych poczynaniach myślimy o całym regionie. Do tej pory powołaliśmy między innymi Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego oraz Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego. Powstanie Fundacji LSSE jest naszym kolejnym krokiem – powiedział Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.