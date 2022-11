Łowisko rekreacyjne Przemków sprzedaje karpia na święta. W tym roku nie ma go dużo

Łowisko rekreacyjne Przemów (nie mylić ze Stawami Przemkowskimi) ruszyło ze sprzedażą karpia na święta. Znajduje się ono między Przemkowem a wsią Łężce. Od pięciu lat łowisko prowadzi Henryk Majewski z synem Krzysztofem. Cena za kilogram to 32 zł, czyli więcej niż rok temu.

- Do sprzedaży mamy mało karpia, zaledwie trzy tony – mówi Krzysztof Majewski. - W tym roku ogólnie jest marnie z karpiem, a nie chcemy kupować od innych, więc sprzedajemy tylko to, co mamy.