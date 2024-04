Lista kandydatów do rady powiatu głogowskiego w wyborach samorządowych. Zobacz, kto powalczy o mandaty

Już wkrótce odbędą się wybory samorządowe 2024. Znamy kandydatów do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5. To oni powalczą o mandaty w Twoim regionie. Zapoznaj się z oficjalną listą i dowiedz się, na kogo możesz zagłosować.

Ile list z kandydatami w danym okręgu może zgłosić komitet wyborczy? Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym jedną listę kandydatów. Liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż trzy i większa niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, powiększona o dwóch kandydatów.

Kandydaci do rady powiatu głogowskiego z okręgu nr 1

W okręgu nr 1 mamy 28 kandydatów. Okręg ten obejmuje: 10 Maja, Adama Asnyka, Boczna, Bolesława Prusa, Brzozowa, Budowlanych, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Fryderyka Chopina, Generała Józefa Sowińskiego, Gimnastyczna, Gustawa Morcinka od 1 do 87 (nieparzyste), Henryka Sienkiewicza od 1 do 1E, 3, 7, 13, Herkulesa, Ireny Sendlerowej, Jana Cybisa, Jana Długosza, Jana Kochanowskiego, Jędrzeja i Jana Śniadeckich od 11 do 19, Józefa Lompy, Józefa Wybickiego, Juliusza Kossaka, Karola Szymanowskiego, Legnicka, Letnia, Listopadowa, Lotników, Łukowa, Marcowa, Marii Konopnickiej, Merkurego, Mieczysława Niedziałkowskiego, Mikołaja Gomółki, Mikołaja Reja, Morelowa, Narciarska, Nowa, Obrońców Pokoju od 13 do 15D (nieparzyste), od 23 do 29 (nieparzyste), od 24 do 56 (parzyste), Olimpijska, Orbitalna 29, 31, od 43 do 89 (nieparzyste), 60, 66, 68, 70, Orzechowa, Plac Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, Pogodna, Polna, Połaniecka, Różana, Samotna, Saturna, Słoneczna, Spadochroniarzy, Spadzista, Sportowa, Stanisława Moniuszki, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Styczniowa, Tadeusza Kościuszki, Tenisowa, Wąska, Wincentego Kadłubka, Wiosenna, Wioślarska, Wiśniowa, Wita Stwosza od 2 do 14, Wojska Polskiego od 11 do 27 (nieparzyste), 58, Zbigniewa Herberta, Żeglarska, Żwirki i Wigury. Sprawdź listy kandydatów.

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: DURAŁ Piotr Tomasz: pozycja 1 POPEK Mariola Barbara: pozycja 2 JAREMOWICZ Karol: pozycja 3 KAŹMIERCZAK Maria Teresa: pozycja 4 ROSZKOWSKA Anita Beata: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: KOSMALSKI Radosław: pozycja 1 HORBATOWSKA Monika Magdalena: pozycja 2 MATUSZEWSKI Marek Ryszard: pozycja 3 MATUSIAK Wiesław Bronisław: pozycja 4 ŻMUDA Marta Anna: pozycja 5 DAWIDOWSKA Danuta Genowefa: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA POLSKA JEST JEDNA BEZPARTYJNI: BARANOWSKI Daniel Seweryn: pozycja 1 KAŹMIERCZAK Łukasz: pozycja 2 PILNY Mateusz Marcin: pozycja 3 PRZYBYLSKA Anna Małgorzata: pozycja 4 JARZĄBEK Dorota: pozycja 5 BUDZINOWSKA Małgorzata Grażyna: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAELA ROKASZEWICZA: ŁAWROWSKI Bartosz Krystian: pozycja 1 PAWLAK-OSOMAŃSKA Ewa Anna: pozycja 2 KWOLEK Krystyna Joanna: pozycja 3 BOROWIECKI Arkadiusz: pozycja 4 ZAWADZKA Klaudia Otylia: pozycja 5 MISELIS Piotr Kazimierz: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZUBOWSKIEGO: KĘDZIORA Mariusz Kamil: pozycja 1 KRECHOWIEC Antoni: pozycja 2 PIOTROWSKI Dariusz: pozycja 3 VAŠIČEK Michaela Marta: pozycja 4 FRALA Małgorzata: pozycja 5



Kandydaci do rady powiatu głogowskiego z okręgu nr 2

W okręgu nr 2 mamy 27 kandydatów. Okręg ten obejmuje: 1 Maja, Adama Mickiewicza, Aleja Wolności, Armii Krajowej, Balwierska, Bartosza Głowackiego, Bernardyńska, bł. Luigiego Novarese, Bolesława Krzywoustego, Brama Brzostowska, Browarna, Cicha, Długa, Dobra, Działkowa, Dzieci Głogowskich, Elektryczna, Franciszkańska, Gabriela Narutowicza, Garncarska, Generała Józefa Bema, Generała Tadeusza Rozwadowskiego, Generała Władysława Sikorskiego, Gołębia, Grodzisko, Grodzka, Grunwaldzka, Gustawa Morcinka od 2 do 18H (parzyste), Henryka Sienkiewicza od 2 do 18 (parzyste), Hugona Kołłątaja, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Jana Matejki, Jedności Robotniczej, Jędrzeja i Jana Śniadeckich od 3 do 10, Juliusza Słowackiego, Kamienna Droga, Karola Miarki, Klarysek, Komunalna, Konstytucji 3 Maja, Koszarowa, Kotlarska, Krochmalna, Kuźnicza, Kwiatowa, Łąkowa, Łużycka, Magazynowa, Mała, Marii Skłodowskiej – Curie, Młyńska, Nadbrzeżna, Nadodrzańska, Obozowa, Obrońców Pokoju od 1 do 11B (nieparzyste), od 6 do 20H (parzyste), Parafialna, Piaskowa, Piastowska, Piekarska, Piotra Skargi, Plac 1000-lecia, Plac Jana z Głogowa, Plac Kolegiacki, Plac Solny, Poczdamska, Polska, Południowa, Powstańców, Północna, Przemysłowa, Rynek, Rzeźnicza, Słodowa, Słowiańska, Smolna, Spichrzowa, Spokojna, Spółdzielcza, Stanisława Kutrzeby, Stanisława Staszica, Staromiejska, Starowałowa, Stawna, Strefowa, Strumykowa, Strzelecka, Sybiraków, Szewska, Świętego Mikołaja, Świętojańska, Topolowa, Wały Bolesława Chrobrego, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Wojska Polskiego od 1 do 9 (nieparzyste), Wróblin Głogowski, Zamkowa, Złota, Żukowicka. Sprawdź listy kandydatów.

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: BORYSIEWICZ Jerzy Edward: pozycja 1 RUSIN-FRAŃCZAK Katarzyna Maria: pozycja 2 WEBER Przemysław Ryszard: pozycja 3 ZIELIŃSKA Natalia Anna: pozycja 4 KOŁODZIEJ Piotr: pozycja 5 SIUDA Ewa Daria: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: WNUK Michał Paweł: pozycja 1 ADAMCZAK Iwona Wioletta: pozycja 2 BOCHANYSZ Roman Eugeniusz: pozycja 3 KOTWICA Honorata Iwona: pozycja 4 LACH-SEREDIUK Anna Maria: pozycja 5 PRZYSIĘŻNY Mirosław Jan: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA POLSKA JEST JEDNA BEZPARTYJNI: PROKOP Bartłomiej Konrad: pozycja 1 JASIŃSKA Monika Eliza: pozycja 2 KAMIŃSKA Joanna Marzena: pozycja 3 BARANOWSKI Władysław: pozycja 4

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAELA ROKASZEWICZA: BORECKI Wojciech Stanisław: pozycja 1 RYBKA Zbigniew Piotr: pozycja 2 TAZBIR-SUCHOCKA Magdalena: pozycja 3 BRYL Anna: pozycja 4 BRASSE-JUŹWIAK Katarzyna: pozycja 5 JETON Dominik Tomasz: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZUBOWSKIEGO: STRZĘCIWILK Mirosław Leonard: pozycja 1 PECIAK Jolanta Magdalena: pozycja 2 SARZYŃSKA Anna: pozycja 3 PENZA Emanuel Patryk: pozycja 4 ZUBOWSKI Jan Kazimierz: pozycja 5



Kandydaci do rady powiatu głogowskiego z okręgu nr 3

W okręgu nr 3 mamy 26 kandydatów. Okręg ten obejmuje: Akacjowa, Bolesława Śmiałego, Bolesława Wysokiego, Budziszyńska, Cukrownicza, Cyprysowa, Dobrawy, Dolna, Dziadoszan, Ester Golan, Folwarczna, Galla Anonima, gen. Fieldorfa ”Nila”, gen. Komorowskiego ”Bora”, gen. Okulickiego ”Niedźwiadka”, gen. Roweckiego ”Grota”, Geodezyjna, Gnieźnieńska, Henryka Brodatego, Henryka Głogowskiego, Henryka Pobożnego, Henryka V Żelaznego, Herbowa, Jana Karskiego, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Jagiellońska, Karmelkowa, Kaspra Eliana, Kasztelańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kolejowa, Konrada I, Końcowa, Kościelna, Kowalska, Krawiecka, Kresowa, Królewska, Królowej Jadwigi, Krótka, Książąt Cieszyńskich, Książąt Oleśnickich, Książąt Ścinawskich, Książąt Żagańskich, Księcia Jana II, Księżnej Mechtyldy, Leszka Białego, Małgorzaty Cylejskiej, Mechaniczna, Miodowa, Mleczarska, Nankera, Na Uroczysku, Olchowa, Osadników, Piasta Kołodzieja, Plac Mieszka I, płk. Witolda Pileckiego, Portowa, Probusa, Pszczelarska, Przemysława Głogowskiego, Rudnowska, Rycerska, Rzemieślnicza, Salomei, Słodka, Słonecznikowa, Stara, Stoczniowa, Szczyglicka, Ślusarska, Świętej Jadwigi Śląskiej, Świętosławy, Transportowa, Ułanów Polskich, Ustronna, Wawelska, Wincentego Pola, Wita Stwosza od 15 do 36, Władysława Łokietka, Wodna, Wspólna, Zielona, Ziemowita, Złota Podkowa, Żarkowska. Sprawdź listy kandydatów.

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: ROJEWSKI Arkadiusz Paweł: pozycja 1 KOŁODZIEJ Ewa Joanna: pozycja 2 DUCHIŃSKA Karolina Maria: pozycja 3 KOZIAR Ewelina Maria: pozycja 4 SROKA Józef Władysław: pozycja 5 ALEKSANDROWICZ Krzysztof: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: CZAIŃSKA Ewa Maria: pozycja 1 ZAHORSKI Jacek Zbigniew: pozycja 2 OGRODNIK Beata Joanna: pozycja 3 PAWLIK Robert Piotr: pozycja 4 NOWICKA Dorota Patrycja: pozycja 5 STACHÓW Krzysztof Piotr: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA POLSKA JEST JEDNA BEZPARTYJNI: CHUDZIK Oliwier Andrzej: pozycja 1 ŁOBODZIŃSKI Rafał Konrad: pozycja 2 RYBA Elżbieta Danuta: pozycja 3 PROKOP Beata Wiesława: pozycja 4

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAELA ROKASZEWICZA: HOŁOWNIA Jeremi Adam: pozycja 1 ADAMCZAK Bartłomiej Jakub: pozycja 2 AKIELASZEK-WITCZAK Anna Magdalena: pozycja 3 LASKOWSKA Aneta Jolanta: pozycja 4 PAWEŁCZAK Zofia: pozycja 5 MUSIAŁ Robert Ryszard: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZUBOWSKIEGO: PŁONEK Danuta: pozycja 1 RYBAK Leszek Krzysztof: pozycja 2 VAŠIČEK Marta: pozycja 3 MAKARA Marian: pozycja 4



Kandydaci do rady powiatu głogowskiego z okręgu nr 4

W okręgu nr 4 startuje 24 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Andromedy, Brzeska, Bukowa, Cedrowa, Dębowa, Galileusza, Generała Stanisława Maczka, Generała Stanisława Skalskiego, Generała Witolda Urbanowicza, Generała Władysława Andersa, Grodzieńska, Gwiaździsta, Jałowcowa, Jesienna, Jodłowa, Kasztanowa, Keplera, Kosmonautów Polskich, Krzemieniecka, Lipowa, Lwowska, Łucka, Malinowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Modrzewiowa, Neptuna, Nowogródzka, Ogrodowa, Okrężna, Orbitalna od 1 do 27 (nieparzyste), od 33 do 41 (nieparzyste), Oriona, Paulinów, Perseusza, Plutona, Samborska, Sosnowa, Stanisławowska, Świerkowa, Tarnopolska, Wileńska, Wojska Polskiego od 4 do 38 (parzyste), od 31 do 35 (nieparzyste). Zobacz listy kandydatów.

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: SROKA Beata Anna: pozycja 1 MALEC Małgorzata Renata: pozycja 2 MARTIN Ewa Joanna: pozycja 3 PIĄTEK Paweł Krzysztof: pozycja 4 ŚLIFIERZ Arkadiusz Grzegorz: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: DUDKOWIAK Jarosław Ryszard: pozycja 1 MAKOWSKA-SIKORA Monika: pozycja 2 HUBISZ Ludomir Bogusław: pozycja 3 JURDZIŃSKA Renata Ewa: pozycja 4 WOŹNIAK Paweł: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA POLSKA JEST JEDNA BEZPARTYJNI: PRZYBYLSKI Robert Rafał: pozycja 1 ŁOBODZIŃSKA Katarzyna Barbara: pozycja 2 MAKARA Tomasz: pozycja 3 BARANOWSKA Maria Danuta: pozycja 4

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAELA ROKASZEWICZA: ROKASZEWICZ Ryszard: pozycja 1 GROFFIK Marek Krzysztof: pozycja 2 ZAWADZKA Arleta Janina: pozycja 3 ŁABARZEWSKA Beata: pozycja 4 WALCZAK Jan Włodzimierz: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZUBOWSKIEGO: BADZIŃSKA Agnieszka Ewa: pozycja 1 SADOWSKI Krzysztof Piotr: pozycja 2 RYKACZEWSKI Zdzisław: pozycja 3 KUCZEŁA Ewa Iwona: pozycja 4 FRĄCKOWIAK Bogdan: pozycja 5



Kandydaci do rady powiatu głogowskiego z okręgu nr 5

Z okręgu nr 5 w wyborach startuje 35 kandydatów. Okręg ten swoim zasięgiem obejmuje: gminy: Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice.. Zobacz, kto jest na liście.

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: KOZAKOWSKI Tadeusz Zdzisław: pozycja 1 BOBEL Tomasz: pozycja 2 WRÓBLEWSKA Marcela Martyna: pozycja 3 SZCZYREK Paweł: pozycja 4 LISTWAN Angelika Joanna: pozycja 5 TOMKOWIAK Mariusz Adam: pozycja 6 TOMCZYK Alicja Anna: pozycja 7 FRĄCKOWIAK Grzegorz: pozycja 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: SZCZEPANIAK Karol Korneliusz: pozycja 1 MŁODECKA Dorota: pozycja 2 FRANKIEWICZ-MICHALIK Mariola Janina: pozycja 3 PIĘKOŚ Agnieszka Elżbieta: pozycja 4 SZYMAŃSKA Beata: pozycja 5 KONOWALCZYK Andrzej Tadeusz: pozycja 6 KOSMATKA Daniel: pozycja 7 LASKOWSKI Mariusz: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA POLSKA JEST JEDNA BEZPARTYJNI: JASIŃSKI Krzysztof Piotr: pozycja 1 CHRÓŚCIEL Zbigniew: pozycja 2 TWARDOCHLEB Ludwik: pozycja 3 KUCZKOWSKA Elżbieta: pozycja 4 TARCHAŁA Halina Barbara: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAELA ROKASZEWICZA: KUCHNICKI Marcin: pozycja 1 KRZEMIEŃ Andrzej Łucjan: pozycja 2 BARANIECKI Jan: pozycja 3 KUŁAK Ilona Izabella: pozycja 4 PAWŁOWSKI Tomasz: pozycja 5 BYRA Paulina: pozycja 6 BATORSKA-KEMPSKA Elwira Halina: pozycja 7 SKOWROŃSKI Karol: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZUBOWSKIEGO: RAJCHEL Agnieszka: pozycja 1 JEMIOŁA Krystyna Halina: pozycja 2 MARUT Anna Urszula: pozycja 3 SIENKIEWICZ Arkadiusz Zbigniew: pozycja 4 KRZYŻAK Marcin Krzysztof: pozycja 5 CICHOŃ Czesław: pozycja 6



Kto może kandydować do rady powiatu? Do rady powiatu może kandydować każdy obywatel Polski, który w dniu wyborów jest pełnoletni, posiada prawo do wybierania do tej rady powiatu i jest mieszkańcem danego powiatu. Liczba radnych jest uzależniona od liczby mieszkańców. Najmniejsze powiaty mają 15 radnych, zaś największe 29. Ubiegać się o mandat radnego można tylko w jednym okręgu i z jednej listy. Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Wideo Gazeta Lubuska. Świebodzin. Tragiczna śmierć Wojtusia ze Świebodzina